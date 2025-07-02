В Беларусь идёт жара +35°C. Синоптики рассказали желающим искупаться о температуре в водоёмах

📷 Фото

Опубликовано: 02.07.2025 17:08 , Обновлено: 02.07.2025

На фоне обещаний синоптиков о «тропической жаре» до +35°С, которая накроет Беларусь уже 3 июля, некоторые белорусы, вероятно, захотят спасаться у водоёмов. Однако есть один важный нюанс — вода в реках и озёрах страны далека от комфортной для многих температуры.

Как отметили авторы погодного канала @nadvorie, сейчас вода в белорусских водоёмах довольно бодрящая. Согласно последним данным Белгидромета, её температура в основном колеблется в диапазоне +17..+19°С, и лишь в редких местах доходит до +20°С.

«Холодновато пока ещё купаться. За пару жарких дней вода не особо прогреется, ну может на 2–3°», — предупредили погодные энтузиасты.

Фото: pogoda.by

Где в Беларуси самая тёплая вода?

Тем не менее, для самых отчаянных любителей плавания всё же нашлись места, где вода уже достигла относительно комфортных +20°С. По состоянию на утро 2 июля, самая тёплая вода зафиксирована на юге страны:

в Бресте на реке Мухавец;

на реке Мухавец; под Брестом в Тюхиничах на Лесной;

на Лесной; в Пинске на реках Пина и Припять;

на реках Пина и Припять; в Лоеве и Речице на Днепре.

А где — ледяная?

А вот где точно не стоит искать «парное молоко», так это, как ни странно, тоже на юге. Самым холодным водоёмом в стране, по данным измерений, оказалась река Бычок в Озеранах под Туровом — там всего +14°С.

Стоит, правда, учитывать, что Белгидромет обновляет данные в 8 часов утра. За жаркий день вода у поверхности, конечно, немного прогреется, но вряд ли кардинально.

Кроме того, в некоторых озёрах вода может быть и теплее, чем в реках, но стоит помнить, что далеко не в каждом из них официально разрешено купаться.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что МЧС опубликовало карту со всеми разрешёнными местами для купания в Беларуси.

Новость Телеграф

Однако эпидемиологи могут вносить свои коррективы и ведут свою карту ограничений. Например, сейчас они запретили купаться на 7 пляжах Беларуси.

Новость Телеграф