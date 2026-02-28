В Беларусь идёт "немного нервная" весна. Где ждать от минуса до +15°C

Опубликовано: 28.02.2026 16:59 , Обновлено: 28.02.2026

Март в Беларуси, если верить прогнозам синоптиков, будет теплее обычного, но расслабляться рано. Этот месяц традиционно полон контрастов, и, несмотря на отсутствие аномальных морозов, жителям страны, особенно владельцам приусадебных участков, стоит готовиться к заморозкам, гололедице и резким перепадам температур.

Главные новости: снег начнет активно таять, но на севере задержится почти до апреля, а на юго-западе страны уже зафиксированы первые температурные рекорды.

По словам синоптика Дмитрия Рябова, средняя температура воздуха в марте ожидается на 1–1,5 градуса выше климатической нормы. Сама норма по стране составляет от -3°C на северо-востоке до +1°C на юго-западе, что уже на 4–5 градусов выше февральских показателей. «То есть сдвиг в сторону тепла очевиден», — отмечает специалист. При этом он уточнил, что главная хорошая новость месяца в том, что он, скорее всего, обойдется без арктических сюрпризов.

Согласно данным таблицы с порталов pogoda.by и pogodaiklimat.by, классический март в Беларуси вводит так: может быть солнечным, средняя продолжительность солнечного сияния за месяц составит от 127 до 141 часа. Осадки ожидаются в пределах нормы: нас ждет от 11 до 15 дней с дождем, снегом или мокрым снегом, до 7 дней с туманами и до 5 дней с метелями. Примерно раз в 10 лет в марте случаются даже грозы.

«Никаких аномальных морозов не предвидится. Будет обычная весенняя погода – немного нервная, с перепадами, но без экстрима», — заявил Рябов, подчеркнув, что такая нестабильность для марта абсолютно нормальна. Тем не менее, расслабляться метеозависимым людям и дачникам не стоит: по его прогнозам, вполне возможны похолодания, снегопады и сильный порывистый ветер.

Согласно данным Белгидромета, первый день весны действительно порадует теплом. В воскресенье, 1 марта, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -5..+1°C, а днем воздух прогреется до +6..+12°C, а по югу — аж до +15°C. Правда, ночью и утром местами возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог — гололедица.

От плюс 15 до минуса: погода в начнет «нервничать»

Уже в понедельник, 2 марта, характер погоды изменится. Как сообщили в Белгидромете, в республику начнут смещаться малоактивные фронтальные разделы с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер станет порывистым, а температура начнет падать: ночью будет -3..+2°C, днем — +1..+8°C, и лишь по западу местами сохранится до +11°C.

Эта тенденция сохранится и во вторник, 3 марта. По прогнозам синоптиков, ночью во многих районах, а днем местами по юго-востоку пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, а ночью и утром — гололед. Температура воздуха ночью опустится до -5..+2°C, днем составит +1..+7°C, и лишь на юго-западе потеплеет до +9°C.

Судя по прогнозам, предоставленным телеграм-каналом Nadvorie, эти колебания не случайны. По расчетам европейской модели ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), в период 2–9 марта Беларусь окажется на восточной периферии высотного гребня над Центральной Европой.

«В такой конфигурации в средней тропосфере будут преобладать потоки северной четверти, а адвекция на уровне 500 гПа (изогипсы абсолютной геопотенциальной топографии) ожидается преимущественно холодной», — поясняют метеорологи. Иными словами, уже 2–3 марта в тылу циклона в страну может вторгнуться более холодная воздушная масса из Скандинавии.

Впрочем, утешил синоптик Дмитрий Рябов, глубина и продолжительность похолодания будут недолгими. Погода ожидается спокойной, со слабой отрицательной аномалией и небольшим количеством осадков. Зато суточные амплитуды будут значительными, что особенно важно для здоровья: днем при солнечном прогреве ожидается +4..+7°C (по юго-западу до +12°C), а ночью столбики термометров могут рухнуть до -8..-12°C на северо-востоке страны. В общем, в эти дни одевайтесь с запасом - не поддавайтесь обманчивому теплу.

Снег тает, но не везде: реки вскрываются, огороды под угрозой

Главный мартовский процесс, который волнует всех владельцев частных домов и дач, — это сход снега. По словам Дмитрия Рябова, начинается он с юго-запада, где устойчивый покров разрушается уже в первой декаде марта. В центре страны зима продержится чуть дольше — до второй декады. Самые стойкие регионы — север и северо-восток, там снег растает только к третьей декаде марта.

Таяние снега, на самом деле, уже ускорилось, сообщает Nadvorie. В истекшие сутки, по информации Белгидромета, вскрылись отдельные притоки Немана и Сожа, а река Свислочь у деревни Диневичи полностью очистилась ото льда. На реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга и Припяти сохранится рост уровней воды.

На притоке Припяти, реке Птичь у деревни Першая Слободка, уровень воды уже превысил отметку выхода воды на пойму. Это означает, что вода может выйти на пойменные луга, что напрямую угрожает низко расположенным огородам и погребам. В ближайшие сутки, уточнили в Белгидромете, аналогичная ситуация может сложиться на реке Вилии у агрогородка Стешицы.

По состоянию на 25 февраля, на водохранилищах (Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское) и озерах (Нарочь, Дривяты, Червоное) сохраняется сплошной ледяной покров толщиной до 42 см. Однако на реках южной и юго-западной части страны в ледовом покрове уже увеличились полыньи и закраины.

Тем временем, погода уже ставит первые рекорды. Как сообщает телеграм-канал «Метеовайб», впервые с начала года температура в Беларуси преодолела десятиградусный рубеж. Самая высокая температура на данный момент зафиксирована на автоматической метеостанции Свислочь — +13,6°С. Кроме того, отмечены первые суточные температурные рекорды в Полоцке (+10,1°С, предыдущий был установлен в 2024 году) и в Гродно (+12,2°С, превзойден результат 2017 года).

Прогноз погоды на неделю: с воскресенья по вторник