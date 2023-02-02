В Беларусь идет новая волна холода. Какой будет погода на выходных

Опубликовано: 02.02.2023 16:56 , Обновлено: 02.02.2023

Специалисты Белгидромета озвучили свой прогноз погоды в Беларуси на пятницу и выходные 3-5 февраля. Рассказываем, когда будет холоднее всего. А снег пойдет?

В пятницу 3 февраля синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду. Снег пойдет во многих районах уже с ночи. Но днем останется не везде.

На дорогах стоит быть предельно внимательными: специалисты предупредили о гололедице.

Ветер подует северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0.. -6°С, днем обещают -3.. +2°С.

А вот на выходных на погоду в Беларуси повлияет неустойчивая и холодная воздушная масса с севера Европы. Поэтому немного похолодает.

Так, в субботу 4 февраля синоптики спрогнозировали ночью -3 ..-10°С, а при прояснениях до -12°С. Днем же ожидают-6.. +1°С. На небе будет облачно с прояснениями. Может посыпать немного снежка.

В воскресенье 5 февраля будет почти точно также. Температура воздуха ночью составит -5.. -12°С, днем -1 ..-7°С.