В Беларусь холодный фронт принесет снег? Что будет с температурой и грозами 25-27 апреля

Опубликовано: 24.04.2023 21:42 , Обновлено: 24.04.2023

Почти теплые весенние денёчки в Беларуси на больших выходных закончатся похолоданием. По данным синоптиков, произойдет это уже во вторник, 25 апреля.

По данным ТК Nadvor’e, “ближе к обеду, к западным границам Беларуси подойдёт холодный фронт с волнами, который пока ещё над Польшей”. Эксперт канала обещает, что в Беларуси в связи с приходом циклона температура с +16..+20° постепенно опустится до +10..+12° к вечеру. А уже днём на западе Республики днём пройдут грозы и ливни.

А 26 апреля температура на западе Беларуси опустится утром почти до нуля (+1..+3°). За фронтом на территорию нашей страны распространится холодный воздух. “Под утро 26 апреля по западу РБ не исключен мокрый снег. Днём дожди +6..+8°, на востоке страны ещё +15°”, - сообщили в Nadvor’e.

Там же побещали, что к вечеру 26 апреля холодный фронт достигнет востока Беларуси. “Под утро 27 апреля +2..+6°, на торфяниках я бы не исключал на почве заморозки”, - сообщил эксперт Nadvor’e.

Что говорят в Белгидромете?

В Белгидромете сообщили, что фронтальный раздел (он же фронт) с Западной Европы принесет переменную облачность 25 апреля, во вторник.

“Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами по западу сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, по западу до +11°С, максимальная днем +14..+20°С”, - рассказали в Белгидромете.

26 апреля температура будет понижаться, а по стране будут идти дожди. На 27 апреля синоптики Белгидромета обещают температуру от 0° ночью до 17° днём. Дожди, грозы.