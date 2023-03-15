Белорусов в 2023 году ждут еще 9 дополнительных выходных. Когда отрабатывать?

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Опубликовано: 15.03.2023 10:50 , Обновлено: 15.03.2023

До конца 2023 года белорусов еще ждут ещё шесть государственных праздников, которые по закону являются нерабочими. Посмотрели, когда будут переноситься рабочие дни, выпадающие на праздники, и когда придется их отрабатывать.

До конца года белорусов ждет еще шесть нерабочих праздничных периодов:

25 апреля – Радуница, по православному календарю (выходные объявлены с 22 по 25 апреля – с субботы по вторник);

1 мая – Праздник труда (понедельник);

9 мая – День Победы (выходные объявлены с 6 по 9 мая, с субботы по вторник);

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (понедельник);

7 ноября – День Октябрьской революции (выходные объявлены с 4 по 7 ноября, с субботы по вторник);

25 декабря – Рождество Христово, по католическому календарю – воскресенье.

Таким образом, получается 9 дополнительных выходных — 24-25 апреля, 1 мая, 8-9 мая, 3 июля, 6-7 ноября и 25 декабря (остальные дни и так были выходными).

Когда белорусам нужно отрабатывать за праздники?

В соответствии с постановлением Совета министров №739 от 1 ноября 2022 года отрабатывать перенесенные дни, выпадающие на праздничный период, белорусы будут:

• в субботу, 29 апреля, (перенос рабочего понедельника, 24 апреля); • в субботу, 13 мая (перенос рабочего понедельника, 8 мая ); • в субботу, 11 ноября (перенос рабочего понедельника, 6 ноября).

Получается всего 3 переноса.

К слову, белорусское трудовое законодательство позволяет как государственным организациям, так и частным компаниям переносить рабочие дней в ином порядке, если того требует специфика работы.

Также следует отметить, что в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику, белорусы могут рассчитывать на сокращение рабочего времени на один час. Так, предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 24 апреля, 8 мая, 6 ноября.