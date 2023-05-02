В 53 районах Беларуси ограничили посещение лесов

Опубликовано: 02.05.2023 07:41 , Обновлено: 02.05.2023

В Беларуси по состоянию на 2 мая в четырех из шести областей введены ограничения на посещения лесов. Согласно обновлённым данным Министерства лесного хозяйства, беспрепятственно ходить и заезжать в лес можно только в Витебской и Могилёвской областях. Жителям остальных регионов следует изучить карту ведомства, чтобы не нарваться на штраф.

Запретов на посещение лесов на утро 2 мая нигде по Беларуси Минлесхоз не вводил, однако ограничения действуют в 53 районах: в 21 районе Минской области, 16 районах Брестской области, а также в 8 районах Гомельской и в 8 районах Гродненской областей.

[info_b]Минлесхоз ежедневно обновляет информацию о запретах и ограничениях и публикует её в виде интерактиной карты, за которой можно следить по ссылке.[/info_b]

Напомним, решение относительно ограничений и запретов на посещение лесов принимают региональные власти. При этом учитывается,в первую очередь, пожароопасная обстановка. Так, ограничения вводят при III классе пожарной опасности. Тогда на карте Минлесхоза район отмечен желтым цветом.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

Отметим, что за нарушения запретов и ограничений Минлесхоза белорусам грозит штраф - от 12 до 30 базовых величин (сейчас 444 - 1110 рублей).