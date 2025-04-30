"Уже провели совещания" - Кубраков предупредил белорусов о дополнительных патрулях милиции и ГАИ. Когда, где и ждать ли "фильтры"?

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Опубликовано: 30.04.2025 17:13 , Обновлено: 30.04.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, выступя перед депутатами обеих палат парламента, заявил, что в ближайшие дни белорусам стоит ждать увеличения количества как патрулей милиции, так и машин ГАИ.

“Мы уже провели совещания с коллегами. Что касается дополнительных мер безопасности, и в местах проведения массовых мероприятий, и также по всей стране будут усилены меры безопасности”, - отчитался чиновник о подготовке к майским праздникам.

При этом он уточнил, что “это будут дополнительные патрули, дополнительные экипажи ГАИ”.

“Мы будем обеспечивать безопасность, еще раз повторяю, абсолютно по всей стране, не только в местах проведения массовых мероприятий”, - заявил министр МВД.

А “фильтры” будут?

















Иван Кубраков не стал вдаваться в подробности, что запланировали в МВД, однако можно догадаться, что это будет не только патрулирование. Это становится понятно из послепраздничных сообщений госавтоинспекций со всей Беларуси.

Так, в ГАИ Минского района рассказали, что в первый рабочий день после больших выходных провели специальное мероприятие “Фильтр”.

“Ранним утром 10 экипажей ГАИ проверили максимальное количество водителей на автодороге Р-1 “Минск-Дзержинск”. В период проведения мероприятия особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления транспортными средствами”, - отчитались там об успехах.

Итого, за 3 часа проведения “специального мероприятия” инспекторы ГАИ зафиксировали 43 нарушения ПДД. Некоторое машины просто изъяли.

А в ГАИ Гомельщины отчитались о более 3,5 тысяч нарушений ПДД, которые выявили сотрудники ГАИ за выходные дни и утро среды. Причем утром в среду там тоже провели “Фильтр”, во время которого “особый контроль” уделялся физическому состоянию водителей, читай, не пьяным ли они были.

Вот и на Витебщине рассказали о рейдах, за время которых остановили сотни автомобилей.

“В ходе проведения мероприятия пресечены факты управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, лицами, не имеющими права управления и ряд грубых нарушений ПДД”, - похвалились в областном ГАИ.

Ранее Telegraf.news писал, что в преддверии майских праздников и ожидаемых культурно-массовых мероприятий белорусская милиция решила напомнить гражданам о правилах поведения в местах большого скопления людей и об ответственности за их нарушение. Старший участковый инспектор Ивановского РОВД Дмитрий Дядюк в рамках рубрики «Отвечает участковый…» перечислил, чего делать нельзя, и дал рекомендации по выбору одежды.

В милиции рассказали, что нельзя надевать белорусам на майские праздники