Увидят ли солнце белорусы на больших выходных? Синоптики предупредили о качелях от -6°C до +9°C антициклона ZAYYAN

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Опубликовано: 07.11.2024 12:38 , Обновлено: 07.11.2024

Синоптики предупредили белорусов, что на больших выходных с 7 по 10 ноября территория Республики будет находиться под влиянием антициклона ZAYYAN. Причем в субботу и воскресенье Беларусь окажется в самом его центре.

В Белгидромете рассказали, что на юго-западе страны возможен слабый гололед. Осадков много не прогнозируют.

Там сообщили, что в пятницу, 8 ноября, в отдельных районах может быть слабый туман, а ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха днем может подняться до +3..+9°С.

Подробный прогноз по областным центрам на больших выходных в Беларуси можно посмотреть на видео ниже:

Тем временем, погодные ТГ-каналы предупредили, что из-за инверсионной слоистой облачности солнце в ближайшие дни увидят немногие белорусы. “Повезет лишь в воскресенье жителям юга и юго-запада Республики. Днем будет солнечно, но с ночным морозами до 0..-4°С. На остальной территории в субботу и воскресенье +1..+7°С. Днём +3..+9°С”, - сообщил “Метеовайб”.

Там же рассказали о долгосрочном предварительном прогнозе европейской модели ЕСМWF для Беларуси. Согласно ей, вплоть до 15 ноября влияние антициклона ZAYYAN на погоду в Республике сохранится.

По прогнозу европейских метеорологов, после смещения антициклона Беларусь окажется на его периферии и в страну начнет поступать более прохладная и сухая континентальная воздушная масса.

“Поэтому ночные морозы до -1..-7°С к середине след. недели могут распространится на большую часть территории, ну а днём уже не выше +1..+7°С. Зато солнца может быть больше”, - сделали вывод на “Метеовайб”.

Вот и тг-канал Nadvorie предупредил, что “ничего интересного” с погодой в Беларуси не будет происходить примерно до 12 ноября. В основном будет без осадков, днём воздух прогреется до +5..+8°, а ночью будет держаться в пределах +2..-3°, зато при отсутствии облачности на торфяниках под утро температура может снизиться до -6°.