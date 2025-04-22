Опубликовано: 22.04.2025 16:39 , Обновлено: 22.04.2025

Завершение праздничных выходных обернулось увеличением очередей на выезд из Беларуси в ЕС, особенно на польском направлении. Государственный пограничный комитет Беларуси отрапортовал о почти тысячной очереди легковушек перед единственным работающим переходом «Тересполь» и снова обвинил сопредельные службы в медленной работе. К слову, заявленные ГПК расчёты о кратности роста вызвали вопросы.

ГПК заявил, что за сутки очередь на въезд в Польшу «увеличилась в 8 раз». Если вчера утром в очереди на КПП Брест стояло 170 легковых авто, то сегодня на 10:00 их насчитали 900 (на 16:00 их было уже 1 030). Правда, простой расчёт (900 / 170) показал рост примерно в 5,3 раза, а не в 8. При этом пограничный комитет утверждает, что польская сторона за сутки оформила лишь 47% транспорта от некой «нормы».

На единственном грузовом переходе с Польшей сегодня утром было зафиксировано скопление 1 400 фур (в 16:00 - уже 1 520). Ещё вчера ГПК не сообщал об очередях грузовиков на этом направлении. Кстати, если добавить их в расчёт увеличения очередей, то рост также не получится восьмикратным.

Возможно, расчёты проводились на основе каких-то других показателей, но из сообщения ведомства это неясно.

Что касается Литвы , то суммарная очередь перед переходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) сегодня утром составила 830 грузовиков (немного меньше, чем вчерашние 860). Однако ГПК утверждает, что Литва за сутки пропустила «лишь 23% фур», что, по оценке белорусской стороны, является низким показателем.

Для легковых авто на въезд в Литву ситуация спокойнее — «незначительная» очередь из 60 машин (днём стало 70).

Перед единственным переходом с Латвией утром прохождения границы ожидали 400 большегрузов (примерно как и вчера). ГПК сообщило, что сопредельные службы оформили «33% фур от нормы». Легковушек в очереди нет.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Польше назвали условия открытия всех пунктов на границе с Беларусью.

«Мы бы хотели» — Польша назвала условия открытия всех пунктов на границе с Беларусью