МВД дало указание родителям белорусских выпускников. Что обязало сделать 14 июня?

Опубликовано: 24.05.2024 14:46 , Обновлено: 24.05.2024

Совсем скоро конец учебного года, 14 июня выпускники получат аттестаты, на этот же день в школах Беларуси запланированы выпускные вечера. МВД рассказало, что родители школьников должны сделать перед выпускными.

Как рассказали в ведомстве, милиция запланировала патрулировать 14 июня все места проведения торжественных мероприятий, в том числе на дорогах возле учебных заведений. Под “особый контроль” МВД пообещало взять городские парки, скверы, набережные.

Главная задача милиции - предупредить происшествия и совершение правонарушений, в том числе связанные с распитием алкогольных напитков, отметили в Telegram-канале “МВД Беларуси”.

А родителей обязали проконтролировать, где и как будут отдыхать дети после торжественных мероприятий.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство образования Беларуси поделилось списком рекомендаций по организации выпускных в школах. По мнению замминистра образования Александра Кадлубая, это событие можно провести в формате самодеятельного школьного капустника или конкурса талантов.

В Минобразования дали список рекомендаций, как проводить выпускные в школах Беларуси. Обязательный?