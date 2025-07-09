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Опубликовано: 09.07.2025 17:09 , Обновлено: 09.07.2025

Белорусские производители представили свои новые коллекции школьной одежды на 2025-2026 учебный год. Главными трендами оказались минимализм и оверсайз, причём от некоторых привычных цветов и декоративных элементов пришлось отказаться.

Как заявили госагентству «Минск-Новости» представители легпрома, мода на деловой стиль для школьников изменилась.

Цвета . В блузках для девочек производители почти полностью «ушли от оттенков розового, молочного и пудрового». Теперь основная ставка делается на белый цвет , в меньшей степени — на голубой . Костюмы на 70% будут синими , на 30% — чёрными .

. В блузках для девочек производители почти полностью «ушли от оттенков розового, молочного и пудрового». Теперь основная ставка делается на , в меньшей степени — на . Костюмы на 70% будут , на 30% — . Фасоны . В тренде у них оверсайз : жакеты прямого кроя и брюки со складками. У мальчиков популярны жакеты-бомберы , у девочек — юбки-плиссе . Жилеты по-прежнему пользуются спросом.

. В тренде у них : жакеты прямого кроя и брюки со складками. У мальчиков популярны , у девочек — . по-прежнему пользуются спросом. Декор . Пышные рюши на блузках и рубашках вышли из моды. Теперь в качестве декоративных элементов школы всё чаще выбирают шевроны , галстуки и значки , а от производителей на одежде можно будет найти «лаконичные нашивки ».

[info_b]С каталогом новой школьной формы можно ознакомиться на сайте «Беллегрома».[/info_b]

При этом в «Беллегпроме» заявили, что их каталог — это лишь «ориентир, а не жёсткое требование». Выбор конкретных элементов, например шевронов, остаётся за самими школами, родителями и учениками, утверждают в Министерстве образования.

Когда и за сколько можно будет купить?

Продажи новой школьной формы от предприятий «Беллегпрома» должны начаться 15 июля. По словам производителей, к 1 августа в магазинах будет представлен «максимальный ассортимент». Всего к новому сезону предприятия выпустят около 1 млн изделий.

Как заявила директор одного из предприятий Наталья Кулеш, собрать базовый комплект из четырёх предметов можно будет в пределах 300 рублей.

«Для примера, за эти деньги можно найти набор из юбки, жилета, блузки и брюк для ученицы младших классов», — уточнила она.

Она же добавила, что цены на базовую одежду должны сохраниться на уровне прошлого года.

Ранее журналисты Telegraf.news показывали, как выглядит новая школьная форма от «Камволя».

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