«Уральские авиалинии» передумали летать в Беларусь

Опубликовано: 25.10.2022 15:04 , Обновлено: 25.10.2022

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» 25 октября сообщила, что переносит старт полетов в Минск. Первые рейсы из Екатеринбурга и Перми должны были состоятся 26 октября.

Причиной там назвали «низкий предварительный спрос, обусловленный текущей геополитической ситуацией в мире». Однако что конкретно имеют в виду, в авиакомпании не объяснили.

Перевозчик планировал пускать самолеты в Беларусь дважды в неделю. Пока «Уральские авиалинии» перенесли планы на весну 2023 года.

[info_b]«Уральские авиалинии» — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании «Уральские Авиалинии» состоит из самолётов семейства А320 концерна Airbus.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила продлить приостановку своих рейсов в Беларусь и из Беларуси до 31 декабря 2022 года.

Turkish Airlines отменила полеты в Минск и обратно до конца 2022 года