Turkish Airlines отменила полеты в Минск и обратно до конца 2022 года

Опубликовано: 27.09.2022 08:51 , Обновлено: 27.09.2022

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines решила продлить приостановку своих рейсов в Беларусь и из Беларуси до 31 декабря 2022 года. Ранее она отменила полеты до 31 октября.

«Наши рейсы из/в Минск до 31 декабря 2022 года (включительно) отменены. Для замены билета и запроса возврата вы можете обратиться в туристическое агентство, посетить наш веб-сайт или связаться с нашим колл-центром по телефону +90 850 333 0 849», — сообщил авиаперевозчик в своем твиттер-аккаунте.

То же самое касается полетов в два российских города — Сочи и Екатеринбург.

Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines сообщила об отмене рейсов из Стамбула и обратно после российского вторжения в Украину. А после продлевала приостановку полетов. Последний раз — до 31 октября.

Кстати, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» по-прежнему летает в турецкие города. Недавно там сообщили о сокращении длительности рейсов направлениям Минск-Анталия-Минск и Минск-Бодрум-Минск.

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В то же время государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов FlyDubai решила возобновить полеты в Минск и обратно. Планируется, что ежедневные рейсы начнутся с 21 октября.

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