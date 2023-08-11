«Улицу завалило» - Под Логойском выпал крупный град

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2023 08:20 , Обновлено: 11.08.2023

Непогода разыгралась вечером 10 августа в Минской области. На отдельные районы области обрушился мощный ливень со шквалистым ветром, а в Логойском районе и вовсе выпал крупный град.

Жители деревни Уболотье и городского поселка Плещеницы Логойского района поделились фотографиями и видео улиц, устланных слоем белых льдинок. У некоторых градом побило цветы на клумбах и урожай на грядках.

В самый разгар непогоды выйти на улицу было, действительно, страшно, как из-за самого града, так и из-за сильного ветра, что наглядно демонстрирует следующее видео:

Непростой была и обстановка на дорогах в разгар ливня, из-за которого видимость порой падала практически до нуля. Некоторые автомобилисты предпочитали остановиться у обочины и переждать непогоду, снимая происходящее на видео:

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Последствия града под Логойском также можно оценить по фотографиям, которым поделились жители пострадавших посёлков с местных пабликах:

Отметим, что на пятницу, 11 августа , МЧС также объявило оранжевый уровень опасности из-за гроз. По данным Белгидромета, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами при грозах будет порывистый северный ветер. Дневная температура по стране будет достигать +19 ..+25℃.