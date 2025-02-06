В Академии наук предложили запретить белорусам пользоваться металлоискателями. На что пожаловались?

Опубликовано: 06.02.2025 12:56 , Обновлено: 13.08.2025

Белорусские учёные предложили запретить использование металлоискателей в стране физическими лицами. Об этом заявил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза.

«Ты можешь покупать. Хочешь — продавай, но использовать можно только в научных или специальных целях», — процитировало российское информационное агентство Sputnik слова Лакизы.

Учёный сравнил предлагаемую меру с недавними ограничениями по беспилотникам, которые теперь разрешено использовать и хранить только организациям.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?

По словам Лакизы, проблема «чёрных копателей» стоит в Беларуси «сверхостро», и это явление характерно и для соседних государств. Он отметил, что археологические артефакты, являющиеся по закону собственностью государства, открыто продаются через интернет, в том числе на популярных онлайн-площадках объявлений, несмотря на предусмотренную за это административную ответственность.

Для борьбы с нелегальным оборотом артефактов учёные уже подготовили план на 2024-2027 годы, включающий совершенствование механизма закрытия сайтов, где продаются такие предметы.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2021 году металлоискатель на «Куфаре» искали тысячи белорусов.

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