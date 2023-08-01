Учителя, товароведы и не только. По каким специальностям белорусские вузы объявили допнабор на бюджет?

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Опубликовано: 01.08.2023 09:46 , Обновлено: 01.08.2023

Ещё четыре белорусских вуза объявили о дополнительном наборе абитуриентов на бюджетные места, которые остались невостребованными после завершения основного периода приема документов. До 6 августа у абитуриентов, не прошедших в вуз по конкурсу, ещё есть шанс поступить на такие специальности, как товаровед, инженер, технолог, педагог и другие.

Так, Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) не закрыл набор по семи специальностям

объявил дополнительный набор на бюджетные места дневного отделения по 7 специальностям. В общей сложности вуз может “добрать” ещё 104 абитуриента.

По профилю химия/математика в вузе открыт дополнительный набор по следующим специальностям:

Технология стекла, керамики и вяжущих материалов - 26 мест;

Электрохимические производства – 13 мест;

Производство материалов и устройств электроники – 17 мест;

Промышленные и коммунальные системы водоподготовки и водоочистки – 15 мест;

Принттехнологии – 14 мест.

По физико-математическому профилю вуз готов набрать ещё 19 человек по следующим специальностям:

Технология деревообрабатывающих производств – 16 мест;

Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих производств – 3 места.

Желающим поступить в БГТУ, который называют главным техническим вузов Беларуси, нужно будет на ряду с другими документами предоставить сертификаты централизованного тестирования (ЦТ) или централизованного экзамена (ЦЭ) по:

физике или химии - от 20 баллов;

математике – от 10 баллов;

белорусскому или русскому языку – от 10 баллов.

Открыт допнабор и в вузах, расположенных в регионах. Так, в Белорусском государственном университету транспорта (БелГУТ) свободными остались 96 бюджетных мест. Поступить туда можно ещё на семь специальностей:

Подвижной состав железнодорожного транспорта (Проектирование, изготовление и эксплуатация вагонов) - 13 мест;

Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты - 9 мест;

Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов - 3 места;

Подвижной состав железнодорожного транспорта (Электрический транспорт и метрополитен) - 22 места;

Системы обеспечения движения поездов (Автоматика и телемеханика) – 20 мест;

Строительство зданий и сооружений (Автомобильные дороги) - 13 мест;

Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений - 16 мест.

Для поступления в этот вуз абитуриенту также понадобятся сертификаты ЦТ или ЦЭ по математике, физике, русскому или белорусскому языку. Как отметили в приёмной комиссии вуза, минимальные баллы ЦТ или ЦЭ, необходимые для поступления, такие же, как и при основном наборе на бюджетные места.

Ещё 70 потенциальных студентов ждут в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина . Здесь за счёт средств госбюджета готовы обучать будущих педагогов по самых различным специальностям. Допнабор открыт по следующим из них:

Инженерно-педагогическая деятельность (профилизация “Строительство”, квалификация “Инженер. Педагог”) - 6 мест;

Физико-математическое образование. Математика и информатика (квалификация “Преподаватель”) – 11 мест;

Современные иностранные языки (английский, немецкий) (квалификация «Лингвист. Преподаватель») - 11 мест;

Биология (квалификация “Биолог. Преподаватель”) - 15 мест;

Природоведческое образование (биология и химия) (квалификация “Преподаватель”) - 20 мест.

Педагог дошкольного образования - 7 мест.

Для поступления абитуриентам, в числе прочего, нужно иметь на руках результаты ЦЭ или ЦТ по профильным предметам с достаточным для зачисления количеством баллов.

Дополнительный набор также объявила Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) в Горках. Точное количество бюджетных мест, оставшихся вакантными после основного приёма документов, на официальном сайте вуза не указано, однако, сообщается, что добирать абитуриентов готовы по двум профилям и четырём специальностям:

Биологический профиль:

Производство продукции животного происхождения;

Производство продукции растительного происхождения;

Защита растений и карантин.

Инженерный профиль:

Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции

В зависимости от выбранного профиля, абитуриент должен предоставить в приёмную комиссию, в числе прочего, сертификаты ЦТ или ЦЭ по биологии и химии или математике и физике, соответственно.

Белорусские вузы объявили допнабор на бюджет. Куда и на какие специальности ещё можно подать документы?

Ранее о допнаборе на бюджетные места также объявил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий . Там вакантными остались в общей сложности 58 бюджетных мест.