У Приорбанка – сбой на сайте, не работают приложение и онлайн-платежи

Опубликовано: 15.12.2023 17:16 , Обновлено: 15.12.2023

В работе мобильного приложения Prior Online возникли трудности: при попытке входа в приложение появляется сообщение о невозможности авторизации. Также не работает сайт и интернет-банк, а невозможно и проведение онлайн-платежей.

На официальном портале Приорбанка появилось такое сообщение:

«Уважаемые клиенты! Сейчас могут наблюдаться трудности в работе мобильного приложения Prior Online, интернет-банка и при проведении онлайн-платежей. Наши специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить сервисы как можно быстрее. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании платежей. Приносим извинения за неудобства».

Ранее Телеграф писал, что Национальный банк пригрозил взысканием до 1% нормативного капитала белорусским банкам за определённые нарушения законодательства. Такие изменения мер надзорного реагирования прописали в обновленной редакции Банковского кодекса Беларуси, пояснила начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Елена Машнина.

Нацбанк пригрозил забирать у банков в пользу бюджета до 1% их капитала. За что?