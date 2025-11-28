"У нас соседка мужа так" - Белорусы поделились историями, когда им "не стыдно" звонить в милицию

Опубликовано: 28.11.2025 10:58 , Обновлено: 28.11.2025

В социальной сети Threads набирает популярность дискуссия, в которой интернет-пользователи из Беларуси делятся своими историями, когда им совсем "не стыдно" звонить в милицию. Исходный пост уже набрал больше двух тысяч лайков, а своими историями поделились почти три сотни комментаторов.

Судя по всему, белорусы прислушались-таки к призыву Госавтоинспекции, который регулярно звучит в милицейских сводках и анонсах тематических рейдов - сообщать в милицию о случаях нетрезвых водителей за рулём.

“Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot”, - такой призыв белорусская ГАИ дублирует из раза в раз не только в новостях об очередных рейдах на нетрезвых и бесправников, но и в каждой сводке, где фигурирует нетрезвый водитель.

Судя по бурному обсуждению в Threads, многие белорусы взяли на вооружение эту рекомендацию и не считают зазорным “сдавать” нетрезвых автомобилистов, даже если речь идёт о знакомых или даже близких родственниках.

“Сегодня утром звонила в 102 сообщить о том, что мужчина за рулём авто может быть пьян. И мне не стыдно. За 300 метров пути он совершил несколько неадекватных манёвров, дважды создал аварийные ситуации, выехал на встречку. Потом ехал очень медленно, петляя по полосе. Мне перезванивали из ГАИ, уточняли детали. Сказали, что нашли его”, - такой была первая история в ветке про нетрезвых автомобилистов.

Первая, но далеко не единственная. Комментаторы не просто поддержали девушку, похвалив её за сознательность и отметив, что она, возможно, спасла жизнь и самому водителю и другим участникам дорожного движения, но и поделились собственными похожими историями.

“И правильно сделали. У нас соседка мужа так заложила:)) но и дальше пьяный ездил без водительского удостоверения. Пока не встретил свой столб”, - написал один из комментаторов.

“Выходя из из магазина увидела как мужик допил пиво, а потом явно с кривой походкой ели сел за руль авто и, ударив по газу - гнал через всю парковку. Сразу же позвонила в ГАИ. Нет, не стыдно”, - написала другая.

Некоторые комментаторы отметили, что пересмотреть свой взгляд на тех людей, которые позволяют себе садиться нетрезвыми за руль, их заставила отнюдь не профилактическая работа ГАИ, а собственный печальный жизненный опыт.

“У меня знакомого убил в ДТП в центре Минска пьяный водитель. После этого мне не бывает стыдно звонить в ГАИ, когда вижу неадекватное пьяное вождение. Возможно, и водителю жизнь спасу, и еще кому-то”, - рассказал один из участников дискуссии.

Многие также отметили, что вызывать милицию на пьяного водителя - это скорее повод для гордости, чем для стыда.

“Это не про стыд, а про активную гражданскую позицию и безопасность. Тоже сообщаю в ГАИ о наглых паркунах (например, залез на клумбу тремя колесами, а эту клумбу высаживала семья с ребенком с ДЦП и поливали каждый день) и лихачах-неадекватах”, - написал один из комментаторов.

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