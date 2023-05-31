Белорусских дачников решили регулировать по-новому. Что в новом указе, кроме членских взносов?

Опубликовано: 31.05.2023 13:43 , Обновлено: 31.05.2023

Александр Лукашенко подписал Указ № 155 от 30 мая 2023 г. «О садоводческих товариществах», которым ввели ряд важных изменений. Он должен вступить в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, документом:

ввели возможность передачи на баланс государственных энергоснабжающих организаций высоковольтных электросетей товариществ по фактическому состоянию вне зависимости от срока их ввода в эксплуатацию;

утвердили порядок передачи внутренних сетей с последующим заключением прямых договоров электроснабжения с членами товариществ;

изменили подходы к формированию размеров членских взносов;

наделили местные органы власти правом назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия;

определили порядок принятия членами товарищества решения о включении его территории в черту населенного пункта либо образования на его базе населенного пункта;

разрешили садоводческим товариществам получать в местном исполкоме (на безвозмездной основе) информацию об изъятии и предоставлении земельных участков, о государственной регистрации перехода прав на земельные участки либо долей в праве на них;

урегулировали вопросы, связанные с поступлением в коммунальную собственность бесхозяйных садовых домиков;

выделили особенности отчуждения садовых домиков (долей в праве на них), признанных бесхозяйными или выморочным наследством;

и другое.

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Членские взносы

По словам первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря, во время разработки указа авторы «изучили общественное мнение» и «пообщались с местными властями».

Он отметил, что людей «больше всего волнует», способ начисления и уплаты членских взносов в садовых товариществах. Чеботарь привел пример: возникали вопросы, когда у некоторых белорусов было по 2-3 участка, а членский взнос они уплачивали как за один.

В новом указе «это исправили», предоставив решать эти вопросы общим собраниям садоводческих товариществ самостоятельно, передает госагентство БелТА. Например, опеределить, что уплачивать членские взносы нужно будет в зависимости от количества участков или от оказываемых услуг.

Электросети

Кроме того, заявил замминистра экономики, люди ждали «решение вопросов энергетической инфраструктуры».

Так, в указе ввели возможность передачи на баланс государственных энергоснабжающих организаций высоковольтных электросетей товариществ по фактическому состоянию вне зависимости от срока ввода в эксплуатацию, а также внутренних сетей. Но при условии — «чтобы были выносные счетчики учета электроэнергии и чтобы инфраструктура была в рабочем состоянии».

Выбор председателя товарищества

Еще одно новшество — наделения местных властей правом назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия.

Как объяснил Чеботарь, это сделали потому, что в некоторых товариществах «складывалась достаточно тяжелая ситуация с управляемостью, а с помощью указа власти «разрешат очень много конфликтных ситуаций».

Участки, от которых отказались

Кроме того, обратил внимание замминистра, в садовых товариществах «достаточно много выморочного имущества (когда нет наследников или они от него отказались), а также «садовых домиков и земельных участков, от которых отказались собственники».

Теперь, согласно указу, местные власти смогут продавать такое имущество, выставляя на аукцион.