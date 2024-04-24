"У каждого свои стандарты" — Белорускам предложили поучаствовать в конкурсе красоты без требований к росту и весу

Опубликовано: 24.04.2024 13:37 , Обновлено: 24.04.2024

Жительницам Беларуси в возрасте от 18 до 30 лет предложили принять участие в конкурсе красоты "Мисс Viva Braslav-2024". Планируется, что соревнование пройдёт 27 июля на центральном пляже города Браслав, что в Витебской области. В пресс-службе фестиваля сообщили, что строгих требований по росту и параметрам нет, ведь "у каждого свои стандарты красоты".

При этом в положении конкурса указаны следующие критерии оценки финалисток:

внешние данные (фигура и физическая подготовленность);

искусство дефиле;

гармоничность участника и подобранного образа;

умение преподнести себя.

“Участниц конкурса ждут профессиональные фотосессии, мастер-классы, а также будет множество возможностей проявить себя и показать все свои таланты. Ведь “Мисс Viva Braslav” – это не только внешняя красота, но и умение проявить себя”, — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Конкурс проводится в четыре этапа:

сбор заявок на сайте; очный кастинг в Минске; онлайн-голосование в номинации «Приз зрительских симпатий»; финал.

В итоге на главном пляже Браслава зрители увидят 15 самых красивых девушек, которых отберут организаторы и жюри. Интересно, что за подачу заявки платить не нужно, а вот если пройдёте в финал, будьте готовы отдать 99 белорусских рублей. При этом организаторы подчеркнули: “Оплата участия в финале не является гарантией победы”.

Также в положении указано, что к конкурсу не допускаются лица, которые имеют отношение к фото- и видеоматериалам, “носящим эротический или порнографический характер”.

В финале девушки поборются за две главные номинации: “Мисс Viva Braslav-2024 и “Вице-мисс Viva Braslav-2024”. Победительница получит корону и денежный приз — 2000 рублей.

[info_b]Приём заявок начинается 22 апреля и продлится до 2 июня. Для этого нужно зайти на сайт vivabraslav.by и заполнить анкету в разделе «Мисс Viva Braslav».[/info_b]

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