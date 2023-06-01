У абитуриентов остался день на регистрацию на ЦТ. Когда регистрироваться на резервное?

Опубликовано: 01.06.2023 09:58 , Обновлено: 01.06.2023

У белорусских абитуриентов остался один день на то, чтобы зарегистрироваться на централизованное тестирование (ЦТ). Регистрация заканчивается в четверг, 1 июня. В Минобразования рассказали, когда начнут регистрацию на сдачу тестирования в резервные дни и кому из абитуриентов разрешат принять в нём участие.

Как сообщили в Минобразования, пункты регистрации на ЦТ по всей стране работают 1 июня до 19:00, а вот онлайн-регистрация завершится раньше - в 12:00.

Сегодня же все абитуриенты, в том числе те, кто регистрировался онлайн, должны успеть забрать в пунктах регистрации свой пропуск - без него в день тестирования абитуриента просто не допустят к испытаниям.

“При этом абитуриент имеет право сдать пропуск или обменять его на пропуск по другому учебному предмету. Сделать это можно только до окончания срока регистрации”, - пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что только после получения пропуска регистрацию на ЦТ можно считать завершенной.

Регистрация на прохождение ЦТ в резервные дни начнётся 1 июля и продлится до 6 июля. В Минобразования подчеркнули, что сдать ЦТ в резервный день смогут только те абитуриенты, которые пропускают ЦТ в основные дни по уважительной причине и у них есть на это официальный подтверждающий документ.

Напомним, централизованные тестирования пройдут с 14 июня по 16 июля. Время начала по всем предметам одинаковое — 11:00. График следующий:

14 июня — белорусский язык; 16 июня — русский язык; 18 июня — обществоведение; 20 июня — математика; 22 июня — биология; 24 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский); 26 июня — химия; 28 июня — физика; 30 июня — истории Беларуси; 2 июля — география; 4 июля — всемирная история (новейшее время).

В Беларуси началась регистрация на ЦТ. В Минобразования рассказали, где абитуриентам забирать пропуска

ЦТ в резервные дни можно будет сдать 11, 13 и 15 июля.