В Беларуси началась регистрация на ЦТ. В Минобразования рассказали, где абитуриентам забирать пропуска

💼 Официально

Опубликовано: 10.05.2023 10:20 , Обновлено: 10.05.2023

В среду, 10 мая, в Беларуси официально началась регистрация на централизованное тестирование (ЦТ). До 1 июня все абитуриенты должны забрать специальный пропуск - без него на ЦТ не пустят. В Минобразования пояснили, где эти пропуска могут забрать те, кто регистрируется онлайн.

В этом году, чтобы зарегистрироваться на ЦТ белорусские, абитуриенты могут лично прийти в один из 41 пунктов регистрации (полный список учреждений в разбивке по областям размещён на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) по ссылке), либо подать электронное заявление на сайте РИКЗ. Но даже тем, кто регистрируется на ЦТ онлайн, всё же придётся съездить в пункт регистрации - за специальным пропуском.

“Регистрацию на ЦТ можно считать завершенной только после получения пропуска”, - подчеркнули в Минобразования.

Тем, кто подавал документы на ЦТ лично, пропуск выдадут в пункте регистрации, а те, кто подавал документы через электронную форму, должен будет приехать за ним в пункт прохождения ЦТ.

В Минобразования напомнили, какие документы, удостоверяющие личность (или копию), могут предоставить абитуриенты, чтобы пройти регистрацию на ЦТ:

паспорт

ID-карта (пластиковая смарт-карта)

вид на жительство

удостоверение беженца

справка, выдаваемая при утрате документа, удостоверяющего личность.

Отметим, что в этом году абитуриенты, которые будут также сдавать централизованные экзамены (ЦЭ) по двум предметам, могут зарегистрироваться на ЦТ только по одному предмету. В то же время те, кто в этом году ЦЭ не сдаёт, может пройти ЦТ по трем предметам.

Напомним, централизованные тестирования пройдут с 14 июня по 16 июля. Время начала по всем предметам одинаковое — 11:00. График следующий:

14 июня — белорусский язык;

16 июня — русский язык;

18 июня — обществоведение;

20 июня — математика;

22 июня — биология;

24 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

26 июня — химия;

28 июня — физика;

30 июня — истории Беларуси;

2 июля — география;

4 июля — всемирная история (новейшее время).

Резервные дни для ЦТ предусмотрены 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в эти дни можно с 1 по 6 июля.

Сертификаты ЦТ начнут выдавать абитуриентам с 14 июля.