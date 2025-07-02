У 42 человек – по 3 «сотки». В РИКЗ озвучили, сколько абитуриентов показали максимальный результат на ЦЭ и ЦТ

Опубликовано: 02.07.2025 14:32 , Обновлено: 02.07.2025

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) сообщил, сколько участников централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ) 2025 года показали максимальный результат, сдав испытание на 100 баллов. Официальные цифры 2 июня озвучила заместитель директора по основной деятельности РИКЗ Валентина Лапаник.

Всего в этом году РИКЗ выдал 2587 стобалльных сертификатов, но фактически их обладателей меньше - 2198 человек. Дело в том, что некоторым участникам испытаний удалось получить сразу две, а то и три заветных “сотни”:

42 человека получили 100 баллов по трём учебным предметам,

305 человек - 100 баллов по двум предметам,

1851 человек - 100 баллов по одному предмету.

Распределение стобалльных результатов, по словам Лапаник, в этом году было “практически равномерным” по всем учреждениям образования.

“То есть у нас 100 баллов получили и выпускники лицеев, гимназий и выпускники школ, независимо от того, в каком регионе эти учреждения образования находятся. Это и сельские школы, и столичные школы, и районные”, - процитировало замдиректора РИКЗ госагентство БЕЛТА.

При этом она отметила, что наилучшие результаты по всем учебным предметам показали именно выпускники гимназий и лицеев. По её словам, они опережают выпускников средних школ в среднем на 10-15 тестовых баллов. Чуть ниже показали результаты выпускники учреждений среднего специального образования, а также выпускники прошлых лет.

[info_b]Кстати, сегодня - 2 июля - в Беларуси завершается прием документов от абитуриентов-целевиков. Приемные комиссии в вузах работают до 18:00.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что выдавать сертификаты ЦТ и ЦЭ начали с 1 июля. Забирать документ придётся именно в том пункте, где сдавался тест. Некоторым, возможно, придётся совершить не одну поездку.

Белорусским абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Когда крайний срок?