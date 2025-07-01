Белорусским абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ. Когда крайний срок?

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Опубликовано: 01.07.2025 10:34 , Обновлено: 01.07.2025

С 1 июля в Беларуси абитуриенты начали получать на руки свои сертификаты о прохождении централизованного тестирования (ЦТ). Забирать документ придётся именно в том пункте, где сдавался тест. Некоторым, возможно, придётся совершить не одну поездку.

Чтобы получить сертификат, абитуриенту нужно прийти лично и иметь при себе целый пакет документов:

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

документ об образовании (аттестат или диплом);

пропуск с отметкой «Тестирование прошёл».

Пропуск при выдаче сертификата у абитуриента заберут.

Получить сертификат могут и законные представители несовершеннолетних, или даже просто доверенные лица абитуриентов. Правда, потребуется некоторый пакет дополнительных документов.

Тем, кто не спешит забирать свои документы, стоит помнить о сроках. Невостребованные сертификаты должны храниться в пунктах тестирования до конца года, следующего за годом сдачи ЦТ (то есть для нынешних абитуриентов — до конца 2026-го). После этого их, согласно правилам, просто уничтожат.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Лукашенко на днях заявил, что все белорусы, пожелавшие получить диплом высшего образования, должны быть готовы потом работать только по специальности.

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