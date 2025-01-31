Туроператор пожаловался в МАРТ Беларуси на то, что конкурент «украл сайт». Но штраф свыше 75000 рублей суд назначил не за это

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Опубликовано: 31.01.2025 12:20 , Обновлено: 31.01.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) поставило точку в запутанном споре двух туристических компаний — ЧТУП «САДЛЕР» и ООО «Белтуризм Европа», которые не поделили название, клиентов и доменное имя.

С чего всё началось?

История началась в 2008 году, когда было зарегистрировано ЧТУП «САДЛЕР», предоставляющее туристические услуги. С 2017 года компания начала активно использовать в своей работе, на сайте и в рекламе обозначение «БЕЛТУРИСТ», а в 2022 году официально зарегистрировала одноимённый товарный знак.

В 2020 году на рынке появилась ещё одна компания — ООО «Белтуризм Европа», которая начала использовать в своей работе почти идентичное название и сайт, «до степени смешения схожий» с тем, что использовал «САДЛЕР».

Домен belturizm.by как яблоко раздора

Ключевым моментом в споре стал сайт https://belturizm.by. Как выяснилось, домен был зарегистрирован ещё в 2014 году, но не на саму компанию «САДЛЕР», а на её тогдашнего сотрудника — некоего Дедкова Николая. По информации МАРТ, Дедков, якобы по собственной инициативе, предложил руководству ЧТУП «САДЛЕР» помощь в регистрации домена, так как лучше разбирался в этом вопросе. При этом, отношения в компании были, что называется, «на доверии», никаких расписок и доверенностей никто не писал, а сам Дедков активно занимался продвижением сайта, заказывая статьи, ссылки и отзывы.

В 2019 году Дедков уволился из «САДЛЕР» и, как заявили в МАРТ, заблокировал компании доступ к сайту. В 2020 году «САДЛЕР» пришлось регистрировать новый домен https://beltourizm.by (отличается всего на одну букву), фактически начиная работу с чистого листа. А старый сайт https://belturizm.by, как оказалось, перешёл под контроль ООО «Белтуризм Европа», где Дедков стал учредителем и директором.

Претензии «САДЛЕР» и позиция «Белтуризм Европа»

«САДЛЕР» обвинил конкурентов в недобросовестной конкуренции, заявив, что «Белтуризм Европа» незаконно использует товарный знак «БЕЛТУРИСТ» и схожее с ним до степени смешения обозначение, а также сайт https://belturizm.by, что приводило к путанице у клиентов и, как следствие, к финансовым и репутационным потерям для компании.

В свою очередь, «Белтуризм Европа» апеллировала к тому, что «Белтурист» — это, по сути, нарицательное обозначение, образованное от слов «белорусский» и «турист». А также указывала, что домен belturizm.by был зарегистрирован раньше, чем домен «САДЛЕР».

Экспертиза БГУ и позиция Национального центра интеллектуальной собственности

В спор пришлось вмешаться экспертам. Белорусский государственный университет (БГУ) провёл экспертизу схожести сайтов и пришёл к выводу, что, хотя сайты разные по дизайну, структура и контент во многом схожи, так как используют один и тот же шаблон и «заточены» под одну и ту же тематику. Эксперты БГУ даже подметили идентичные подзаголовки на обоих сайтах, например, «Каждый найдёт то, что подходит именно ему!», «Удивительные автобусные туры по городам ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН».

«Национальный центр интеллектуальной собственности» в свою очередь отметил, что использование на сайте обозначения, сходного с товарным знаком «БЕЛТУРИСТ», может вводить потребителей в заблуждение.

Что решил МАРТ?

После долгого разбирательства МАРТ пришёл к следующим выводам:

ООО «Белтуризм Европа» действительно нарушало антимонопольное законодательство, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «БЕЛТУРИСТ», на своём сайте, в рекламе и на полиграфической продукции в период с 6 июня 2022 года по 4 апреля 2023 года. Также нарушение было зафиксировано в соцсетях компании.

Действия группы лиц в составе Дедкова Николая и ООО «Белтуризм Европа» по использованию доменного имени belturizm.by не нарушили антимонопольное законодательство. Суд постановил, что поскольку Дедков Николай является законным владельцем домена, то имеет право распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе и использовать его в интересах своей компании. При этом нарушением признано именно использование на сайте обозначения, сходного с товарным знаком.

МАРТ признал наличие оснований для вынесения предписания ООО «Белтуризм Европа» о прекращении использования обозначения, схожего с «БЕЛТУРИСТ», на «Youtube», в соцсетях «Вконтакте» и «Twitter».

По результатам рассмотрения дел, направленных МАРТ, Экономический суд города Минска привлёк ООО «Белтуризм Европа» к административной ответственности с наложением штрафа свыше 75 тысяч рублей, а виновное должностное лицо оштрафовано на сумму свыше 1,5 тысячи рублей.

А вот по поводу использования доменного имени belturizm.by нарушений не выявлено.

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