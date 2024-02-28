«Тонем все дальше и дальше» – Белорусы показали разливы рек и "прорванную дамбу". Но нарвались на хейтеров

🎥 Видео

Опубликовано: 28.02.2024 11:09 , Обновлено: 28.02.2024

Конец зимы принес на юг Беларуси не только долгожданное тепло – огороды и подворья местных жителей оказались под водой. И это не фигура речи.

Так, видео Татьяны из Хойников набрало более 25 тысяч просмотров. Вода – визуально кажется, что ее по колено – на ее частной территории стоит как во дворе, так на и огороде. Хейтерам, винящим в потопе хозяев и советующим копать канавы, женщина ответила, что это уже не помогает.

«Неправда, что мы ничего не копаем. Сзади, за огородом, у нас выкопана большая канава. Также с этой стороны у нас выкопано большое озеро, очень даже большое, глубокое, но это не помогает. У всех соседей тоже выкопаны озера и канавы. Администрация [района] выкопала нам за огородом еще одну большую канаву, но нас тоже это не спасло», – нарекает женщина.

Татьяна объяснила, что ее территорию затопила стоячая вода, которой некуда уходить. Ее уровень продолжает подниматься. Женщина печально резюмировала: «Мы тонем все дальше и дальше. И никто больше нам ничего не делает».

Проблема захватила не только Хойники, а и другие районы белорусского Полесья. Несколько жителей Лунинецкого района поделились видео с, как утверждают, “прорванной дамбы” на Припяти. По их словам, уровень воды сильно поднялся и продолжает это делать.

Вода еще будет прибывать

Во вторник, 27 февраля, в телеграм-канале Белгидромета появились штормовые гидрологические предупреждения. Вода почти преодолела опасную отметку в Гомельской и Могилевской областях.

Белгидромет назвал два места в Беларуси, где начались затопления

За последние дни высокую отметку превысил уровень воды в реке Друть. Около деревни Городище в Могилевском районе уже отметили затопления прибрежных территорий.

Также предупредили, что в ближайшие дни уровень воды может достичь критической отметки и в Мозыре: из берегов выходит река Припять.