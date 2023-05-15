Терроборона Польши все выходные искала два воздушных объекта, прилетевших из Беларуси. Что нашли?

Опубликовано: 15.05.2023 08:30 , Обновлено: 15.05.2023

Бойцы польских войск территориальной обороны двое суток искали воздушный объект, который, по заявлению Минобороны Польши, прилетел 13 мая со стороны Беларуси и упал где-то в центральной части страны. Ещё один такой же объект пролетел через территорию Польши и влетел в воздушное пространство Дании, утверждают польские СМИ. В Беларуси эти заявления на официальном уровне никто не прокомментировал.

В поисках упавшего воздушного объекты были задействованы около сотни военнослужащих из 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны и 7-й Поморской бригады территориальной обороны. Об этом вечером 14 мая в интервью PAP рассказал пресс-секретарь польских войск территориальной обороны майор Витольд Сура.

По его словам, обнаружить объект за два дня поисков не удалось и, возможно, поиски продолжатся утром 15 мая, если на то будет приказ от оперативного командования.

Между тем, источник издания RMF FM сообщил об обнаружении фрагментов летательного объекта вблизи города Щецинек. По словам источника, фрагменты объекта, напоминающего воздушный шар, обнаружили на территории частного владения, передает издание Onet.

Другой источник польского издания информаторов Оне,рассказал о втором объекте, который якобы также прилетел со стороны Беларуси.

“Траектория полета этого объекта отслеживалась польскими радарами, пока он не вошел в воздушное пространство Дании”, - заявил высокопоставленный военный.

“Элемент провокации со стороны Беларуси, а не желание получить разведданные”

По мнению польских экспертов, речь идёт, вероятнее всего, о белорусских метеозондах, однако не исключают и другие варианты.

“Это может быть метеозонд, но также возможно, что на нем есть разведывательное оборудование. Мы государство, граничащее с Украиной, где идет война. Беларусь тоже не дружественная страна. Вот почему мы должны быть чувствительны к инцидентам с этого направления”, - заявил изданию Onet полковник запаса доктор Роберт Стахурски, бывший начальник ПВО и эксперт по безопасности.

В свою очередь заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа, комментируя эти инциденты, заявил, что это скорее “элемент провокации” со стороны Минска.

“Я бы расценил это скорее как элемент провокации со стороны Беларуси, чем как желание получить разведданные”, - цитирует его изданию Onet.

В Минобороны Польши заявили, что воздушный объект из Беларуси пролетел полстраны

Напомним, Министерство обороны Польши 13 мая заявило о появлении в воздушном пространстве страны объекта, который прилетел со стороны Беларуси. Ни в белорусском погранкомитете, ни в Министерстве обороны эту информацию пока никак не комментировали.