Когда в Беларуси в 2025 году начнут отключать горячую воду? Один из областных центров уже определился с графиком

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Опубликовано: 27.03.2025 12:03 , Обновлено: 27.03.2025

В Беларуси ещё не начали отключать отопление, а энергетики уже начали готовиться к отключениям горячей воды, которые проводят во всех белорусских городах для плановых ремонтных и профилактических работ на тепловых сетях. Так, один из областных центров уже определился с графиком - первая очередь отключений по плану останется без горячей воды уже с 21 мая.

С основным объёмом работ на тепловых сетях раньше других белорусских регионов определился Гродно. График плановых отключений горячего водоснабжения на днях выложили на сайте РУП “Гродноэнерго”.

Как всегда, отключать горячую воду планируют не всем потребителям разом, а поэтапно, разделив город на условные пять зон. Первые две - центральный район Гродно и район улиц Захарова и проспекта Космонавтов - планируют отключить от горячего водоснабжения 21 мая, а завершить проверку теплосетей пообещали через 12 дней - ко 2 июня 2025 года.

Отключения остальных зон растянули на всё лето:

III зона (Занеманская часть города, Принеманская часть города, от Гродненской ТЭЦ-2 до промзоны «Аульс»): 11 - 23 июня 2025 года,

IV зона (от Северной МТЭЦ до ур.Пышки, часть Центра города, «Северная» промзона. Микрорайон: «Форты», «Переселка», «Пушкина»): 7 - 21 июля 2025 года,

V зона (Микрорайон: Девятовка, Грандичи, район ул. Менделеева, Щорса, Пролетарская): 30 июля - 11 августа 2025 года.

[info_b]Более подробную информацию об отключениях горячей воды в Гродно с указанием конкретных адресов, попавших в каждую из пяти зон, можно узнать по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что продолжительность отключения горячего водоснабжения с каждым годом сокращается. Так, в Минске, по словам генерального директора РУП “Минскэнерго” Павла Горудко, в 2020 году воду отключали в среднем на 13,4 суток, в 2023 году — 10,3, а в 2024 году столичные энергетики планировали выйти на показатель не более 10 дней.

Время пришло. Коммунальщики Минска опубликовали график отключения горячей воды в июле