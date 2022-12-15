Теперь точно. Экс-McDonald’s в Беларуси официально переименовали
Бывшиt рестораны быстрого питания McDonald’s в Беларуси начали переименовывать. Об этом свидетельствуют открытые данные Торгового реестра.
Название меняют с McDonald’s на «КСБ Виктори Рестораны», заметило агентство Sputnik. Всего в реестре 25 заведений и две сезонные летние площадки.
При этом пока под старым названием числятся рестораны на Логойском тракте в Минске и на улице Октябрьской ревэлюции в Бресте, а также две летние площадки.
[info_b]Унитарное предприятие «КСБ Виктори Рестораны» является представителем франшизы McDonald’s в Беларуси. Владеет им казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев.[/info_b]
Напомним, что 22 ноября на замену «МакДональдс» в Беларусь должна была прийти российская компания «Вкусно — и точка». Однако этого не произошло. Позже исчезли фирменные вывески ресторанов фастфуда. А сайт сети стал перенаправлять пользователей на новый адрес — ksbv.by.
При этом Александр Лукашенко 12 декабря заявил чиновникам, что сеть ресторанов фастфуда McDonalds — «уже наше предприятие».