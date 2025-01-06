Таможня предупредила скопившихся на границе белорусов о штрафах. За что от 180 рублей?

Опубликовано: 06.01.2025 11:29 , Обновлено: 06.01.2025

Белорусская таможня напомнила о нормах беспошлинного ввоза товаров, предупредив граждан о возможных штрафах. Поводом для этого стал недавний случай на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог», когда пассажир автобуса пытался провезти незадекларированные наручные часы в упаковке стоимостью свыше 118 тысяч рублей.

Как [link href=“https://t.me/customs_bel/6536?single” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в таможне, гражданин, прибывший из Литвы, выбрал «зелёный коридор», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. В ходе досмотра у него были обнаружены дорогостоящие часы.

В связи с этим таможня вновь напомнила о правилах. При следовании на транспорте, отличном от воздушного, разрешено без уплаты таможенных пошлин перемещать товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг. При ввозе товаров авиатранспортом лимит составляет 10 000 евро и 50 кг.

Если эти нормы превышены, необходимо проследовать по «красному коридору» и задекларировать товары, уплатив таможенные пошлины (30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения). В противном случае предусмотрена административная ответственность.

В данном случае пассажира автобуса привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 15.5 КоАП РБ (недекларирование в крупном размере). По этой статье предусмотрен штраф в размере от 10 до 30% от стоимости предмета нарушения. Поскольку наименьшая стоимость нарушения составляет 500 евро, минимально возможный штраф — 50 евро. По курсу Нацбанка на сегодня (3.6246 белорусского рубля за 1 евро) это составляет 181,23 рубля.

Фото: Государственный таможенный комитет

По данным Госпогранкомитета на 11:20 6 января, выезда из Беларуси в Бресте ожидали 2150 автомобилей и 80 автобусов, в «Беняконях» и «Каменном Логе» — по 60 автомобилей. Небольшая очередь из 10 грузовиков наблюдалась на выезде в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина».

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестской и Гродненской областях власти отменили местный сбор за пересечение границы. Надолго?

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