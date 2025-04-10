Таможня предупредила, с каким строительным инструментом не пропустит белорусов через границу

Опубликовано: 10.04.2025 14:31 , Обновлено: 10.04.2025

Белорусская таможня опубликовала предупреждение для граждан, возвращающихся из-за границы с покупками. На этот раз под прицел попал, казалось бы, элементарный строительный инструмент — уровень (он же ватерпас) с воздушным пузырьком. Как разъяснили таможенники, его нельзя ввезти в страну как товар для личного пользования.

Причина, как оказалось, кроется в хитросплетениях таможенного законодательства Евразийского экономического союза. По информации ведомства, строительные уровни отнесены к товарной позиции 9031 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. А эта товарная позиция, согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 от 20 декабря 2017 года, прямо исключена из перечня товаров «для личного пользования».

Интересно, что ватерпасы упоминаются в том же пункте, что и ядерные реакторы, подъёмные краны и посудомоечные машины.

Что это означает на практике для простых граждан, задумавших привезти себе уровень для ремонта из соседней Польши или Литвы? Таможня чётко заявила, что «выпуск» таких товаров возможен только «в соответствии с требованиями, установленными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — с помещением под таможенные процедуры».

То есть провезти его как личную вещь в рамках беспошлинных лимитов не получится. Инструмент, судя по всему, придётся либо оставить на границе, либо пытаться оформлять его как коммерческую партию со всеми вытекающими последствиями: уплатой пошлин, налогов и прохождением бюрократических процедур, что для одного-единственного уровня, очевидно, не имеет никакого экономического смысла.

Почему обычный строительный уровень попал в одну категорию с некими сложными приборами или коммерческими товарами, таможня в своём сообщении не пояснила.

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