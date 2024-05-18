Таможня предупредила белорусов о проблемах на КПП "Каменный Лог" в выходные

Опубликовано: 18.05.2024 14:50 , Обновлено: 18.05.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси в субботу, 18 мая, предупредил белорусских автомобилистов о возможном "затруднении движения транспортных средств" на выезде из страны в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой. По предварительным данным, непростая ситуация сохранится все выходные, 18 и 19 мая.

Как пояснили белорусские таможенники, осложнить ситуацию на данном КПП могут плановые работы дорожно-строительного управления ОАО “ДСТ № 6”. Его работники в эти выходные решили заняться на погранперходе укладкой асфальтобетонного покрытия.

Водителям транспортных средств, которые планируют в эти дни выезжать из Беларуси в Литву через “Каменный Лог”, рекомендовали по возможности выбирать “альтернативные маршруты следования”.

В свою очередь Госпогранкомитет сообщил, что на 18 мая самым загруженным маршрутом в страны Евросоюза остаётся польский пункт пропуска “Кукурыки”. Перед этим КПП к 10:00 скопилось более 1000 фур. Въезда в сторону ЕС на границе с Литвой ожидают ещё порядка 900 фур, с Латвией - более 150 грузовиков.

Впрочем, “Каменный Лог” на ряду с КПП “Брест” на границе с Польшей, по данным ГПК, пока загружены не значительно.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси обнародовало подробную карту, на которой обозначены участки республиканских дорог, на которых не будут действовать сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин. Судя по ней, сразу два действующих пункта пропуска на границе Беларуси со странами ЕС оказались отрезанными для большегрузов.

На дорогах, ведущих к двум КПП на границе Беларуси с ЕС, ввели ограничения для грузовиков. Минтранс опубликовал карту