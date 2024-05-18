На дорогах, ведущих к двум КПП на границе Беларуси с ЕС, ввели ограничения для грузовиков. Минтранс опубликовал карту

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Опубликовано: 18.05.2024 12:22 , Обновлено: 18.05.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси обнародовало подробную карту, на которой обозначены участки республиканских дорог, на которых не будут действовать сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин. Судя по ней, сразу два действующих пункта пропуска на границе Беларуси со странами ЕС оказались отрезанными для большегрузов.

Как рассказали в министерстве, сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин с 25 мая по 31 августа будут действовать в том числе на трассах, ведущих к действующим пунктам пропуска “Григоровщина” на границе с Латвией и “Бенякони” на границе с Литвой. При этом на дорогах, ведущих к КПП “Козловичи” на границе с Польшей и “Каменный Лог” на границе с Литвой, летние ограничения вводиться не будут.

В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали карту, на которой зелёным обозначили участки республиканских трасс, которые останутся открытыми для большегрузов даже на время действия сезонных ограничений.

Карта сезонных ограничений летом 2025 года, Минтранс РБ

В Минтрансе напомнили, что согласно постановлению№28 от 24 апреля 2024 года, на летний период ограничения вводятся в дневное время - с 11:00 до 20:00 - при температуре воздуха свыше 25°C. В этом случае предельно допустимая максимальная нагрузка на одиночную ось грузовиков при движении по дорогам с асфальтобетонным покрытием не может превышать 6 тонн.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на какие виды транспорта эти сезонные ограничения не распространяются.

Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?