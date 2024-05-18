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На дорогах, ведущих к двум КПП на границе Беларуси с ЕС, ввели ограничения для грузовиков. Минтранс опубликовал карту

На дорогах, ведущих к двум КПП на границе Беларуси с ЕС, ввели ограничения для грузовиков. Минтранс опубликовал карту
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси обнародовало подробную карту, на которой обозначены участки республиканских дорог, на которых не будут действовать сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин. Судя по ней, сразу два действующих пункта пропуска на границе Беларуси со странами ЕС оказались отрезанными для большегрузов.

Как рассказали в министерстве, сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин с 25 мая по 31 августа будут действовать в том числе на трассах, ведущих к действующим пунктам пропуска “Григоровщина” на границе с Латвией и “Бенякони” на границе с Литвой. При этом на дорогах, ведущих к КПП “Козловичи” на границе с Польшей и “Каменный Лог” на границе с Литвой, летние ограничения вводиться не будут.

В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали карту, на которой зелёным обозначили участки республиканских трасс, которые останутся открытыми для большегрузов даже на время действия сезонных ограничений.

Карта сезонных ограничений летом 2025 года, Минтранс РБ
Карта сезонных ограничений летом 2025 года, Минтранс РБ

В Минтрансе напомнили, что согласно постановлению№28 от 24 апреля 2024 года, на летний период ограничения вводятся в дневное время - с 11:00 до 20:00 - при температуре воздуха свыше 25°C. В этом случае предельно допустимая максимальная нагрузка на одиночную ось грузовиков при движении по дорогам с асфальтобетонным покрытием не может превышать 6 тонн.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на какие виды транспорта эти сезонные ограничения не распространяются.

Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?

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