Таможня Беларуси предупредила о техработах 12 февраля

Опубликовано: 12.02.2026 07:27 , Обновлено: 12.02.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) предупредил о технических работах, намеченных на утро четверга, 12 февраля. Из-за этого таможенники частично приостановят прием документов, но лишь на короткий период и далеко не всех.

Технические работы будут проводить в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов. Специалисты планируют уложиться в один час. Ограничения на приём документов анонсировали с 8:00 до 9:00 .

В это время таможенные органы не смогут принимать большинство документов, но некоторые из них это всё же не коснётся. Так, на время техработ без проблем должны принимать:

пассажирские таможенные декларации на экспресс-грузы,

корректировки к таким декларациям,

пассажирские таможенные декларации.

Не коснутся нынешние техработы и электронного предварительного информирования, заверили в ГТК.

Кстати, в этом году планируется масштабный ремонт «Каменного Лога» — пункта пропуска на границе с Литвой, единственного из пунктов пропуска на границе с ЕС (Европейским союзом), где не было реконструкции более 20 лет.

ГТК предупредил о масштабном ремонте пункта пропуска на границе с Литвой