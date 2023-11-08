"Таких нет ни у кого" - Белорусским школам пообещали новые автобусы. Что в них особенного?

Опубликовано: 08.11.2023 17:48 , Обновлено: 08.11.2023

По заказу Министерства образования в Беларуси наладили выпуск школьных микроавтобусов. До конца этого года планируется выпустить 87 микроавтобусов, причём первую партию пообещали отгрузить уже 11 ноября.

Производить школьные микроавтобусы в Беларуси будет ОАО “Брестмаш”. Директор предприятия Алексей Бражук заявил, что выпускаемые транспортные средства будут по-своему уникальными.

“Пока таких автобусов нет ни у кого”, - процитировало Бражука агентство БелТА.

Всё дело в безбарьерной среде, которую на предприятии решили создать в новых микроавтобусах: специалисты учли возможность перевозки в том числе и инвалидов-колясочников.

Первая партия - 21 микроавтобус - будет отгружена 11 ноября в учебные заведения Брестской области и Минска, пообещал руководитель “Брестмаша”. Остальные 66 микроавтобусов должны отгрузить до конца года.

Помимо специальных микроавтобусов для школьников предприятие также наладило выпуск специальных легковых автомобилей для социальной службы. Это был спецзаказ от Министерства труда и соцзащиты. Планируется, что до конца года будет отгружено как минимум 39 таких спецавтомобилей. Они уедут в территориальные центры соцзащиты и дома-интернаты по всей стране.

Кроме того, в продолжение этой социально-направленной программы, “Брестмаш” взялся за изготовление микроавтобусов, оборудованных подъемниками, на базе микроавтобуса МАЗ.

[info_b]ОАО «Брестмаш» — белорусская машиностроительная компания, расположенная в Бресте. Входит в состав холдинга «Минский автомобильный завод». Помимо микроавтобусов на предприятии также производят комплектующие для автомобилей, газовых и электрических плит, технологическое оборудование для пищевой промышленности.[/info_b]

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