"Такая шальная мысль" - Лукашенко признался, что хочет начать "при своей президентской жизни"

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Опубликовано: 11.08.2023 17:18 , Обновлено: 11.08.2023

В пятницу, 11 августа, во время встречи с рабочими организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, Александр Лукашенко рассказал о том, что хотел бы начать "при своей президентской жизни".

Лукашенко отметил важность ремонта и обслуживания самолетов. Высказался он и про военные направления в этой отрасли: «Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и поддерживать. Если там что-то будут для вас делать, для гражданских, я тоже поддерживаю это», цитирует Александра Лукашенкоего пресс-служба.

В ходе беседы Лукашенко вспомнил о том, как в Беларуси создавалось производство легковых автомобилей, и рассказал о своей новой мечте: “…у меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) - если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться, - сказал он. - Вот у меня есть такая шальная мысль по углублению производства гражданских самолетов. Мы освоили ремонт, техническое обслуживание. Претензий практически к вам нет со стороны заказчиков. Будем двигаться дальше”, - резюмировал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Россия предложила строить в Барановичах пассажирские самолеты:

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