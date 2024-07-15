"Своеобразный вальс" - Власти Гродно предупредили жителей о "ночном танце" бронетранспортеров в городе

Опубликовано: 15.07.2024 18:02 , Обновлено: 15.07.2024

В Гродненском городском исполнительном комитете рассказали, что в ночь с 15 на 16 июля в областном центре будут "танцевать" бронетранспортеры (БТР). В ведомстве пояснили, в чем дело.

Власти запланировали репетицию ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, который отметят 16 июля. “В ночь с понедельника на вторник по городским дорогам будет передвигаться военная техника, а на площади Ленина состоится репетиция выступления бронетранспортеров”, - написали в Telegram-канале исполкома.

“Своеобразный вальс” бронетранспортеры покажут 16 июля в 17:45 на площади Ленина в Гродно. В ведомстве также предупредили, что с 17 до 21 часа в этот день в областном центре ограничат движение и стоянку автомобилей по улицам 1 Мая, Академической, Ботанической.

Желающим посетить праздник предложили ознакомиться с афишей мероприятий. К примеру, 16 июля с 10 утра на улице Советской начнет работать выставка-ярмарка изделий народного творчества, а на 16:00 в культурном центре “Фестивальный” запланировали открытие экспозиции о ветеранах войны с документальными фото 1944 года.

Фото: Telegram-канал "Гродненский городской исполнительный комитет"

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны решило провезти по городам Беларуси танки Т-34, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Планируется, что до 20 июля технику можно будет увидеть в девяти населенных пунктах страны.

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