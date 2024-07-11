Минобороны решило отправить танки по городам Беларуси. Зачем?

Опубликовано: 11.07.2024 09:31 , Обновлено: 11.07.2024

Министерство обороны запустило акцию "Марш Победы", в рамках которой танки "Т-34", принимавшие участие в Великой Отечественной войне, решили провезти по некоторым городам страны. Планируется, что до 20 июля технику можно будет увидеть в 9 населённых пунктах, которые особо отличились в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Так, в списке оказались Барановичи, Дзержинск, Дятлово, Калинковичи, Любань, Осиповичи, Чаусы, а также городские посёлки Оболь и Освея Витебской области. Согласно указу президента, в феврале текущего года их наградили вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».

[info_b]На сегодняшний день такими вымпелами в Беларуси награждены 36 населённых пунктов. Александр Лукашенко учредил знак «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» 6 октября 2004 года в связи с 60-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. [/info_b]

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что акцию запустили в связи с “небывалым интересом” белорусов и гостей страны к раритетным образцам военной техники, которые принимали участие в параде на День Независимости.

“Кроме возможности увидеть легендарный танк Победы жители белорусских городов получат в подарок выступления лучших армейских творческих коллективов, специалистов кинологического центра со служебными собаками, смогут посетить передвижные выставки раритетного и современного вооружения”, — отметили в Министерстве обороны Беларуси.

Ожидается, что первыми «Марш Победы» встретят жители Дятлово и Любани: танки “Т-34” прибудут сюда 12 июля.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине. При этом он подчеркнул, что “никакого нагнетания ситуации” сейчас нет, поскольку “она и так накалена до предела”.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной