"Существует риск нападения" — Белорусов попросили не ходить в парки этого города 5 дней
Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии предупредил гостей и жителей города: на протяжении пяти дней во второй половине июля в парки лучше не соваться. Дело в том, что специалисты решили провести второй этап обработки зон отдыха от клещей — первый прошёл ещё в марте.
По словам специалистов, на сегодняшний день противоклещевая обработка является самым эффективным методом уничтожения вредоносных насекомых. Для этого используется сертифицированный препарат для иксодовых клещей: он безопасен для людей и животных. Также гродненские эпидемиологи подчеркнули: его действие сохраняется на протяжении 1,5 месяцев.
В связи с эти в организации настоятельно не рекомендовали посещать парки и другие места отдыха в нижеперечисленные дни. Отметим, что обработки пройдут не на всей территории, а лишь в районе пешеходных и велосипедных дорожек, спортивных и игровых площадок.
«Обращаем внимание, что необходимо исключить (ограничить) в течение 3-х дней после обработки посещение зон отдыха, где проведены противоклещевые мероприятия. Это связано с тем, что часть клещей ещё может прятаться в траве и в первые дни существует риск их нападения. Но через несколько дней погибает уже вся популяция», — рассказали в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Так, если погода не нарушит планы специалистов, обработку запланировали провести в следующие дни:
- 22 июля — лесопарк “Пышки”;
- 23 июля — озеро “Юбилейное”, урочище “Лососно” и сквер в микрорайоне “Фолюш”;
- 24 июля — городской парк имени Жилибера и Коложский парк.
- 25 июля – Румлёвский парк и лес по улице Кабяка;
- 26 июля – Томинский лес и сквер в Ольшанке (рядом с СШ№39).
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До 5 тыс. рублей. Белорусам предложили страховку от клещей, но одного укуса для выплат недостаточно