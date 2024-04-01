"Суровые законы отрезвляют" — Мужчина удивился забытой карточке у белорусского банкомата. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.04.2024 12:12 , Обновлено: 01.04.2024

Один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, на котором около банкомата лежала карточка. Судя по всему, это сделали ненарочно, и её просто забыли. Ситуация рядовая, но вот почему карту не украли?

“Белорусы — это лучшая нация на свете”, — такими словами начал короткий видеоролик мужчина. Затем он подошёл к банкомату и крупным планом заснял карту одного из отечественных банков.

“Пришёл снять деньги, а тут лежит карточка. Её кто-то забыл, и неизвестно, когда. Её просто достали и положили. Смотрите, никто не ворует. Просто лежит на месте и ждёт хозяина”, — прокомментировал автор видео.

“Это не карточка, это срок за кражу лежит, поэтому никто не берёт…” — написала под роликом одна из женщин, а другая добавила:

“Сваруй! И года три передачи носить будут!”

“В Беларуси наказывают за то, кто нашёл карточку и не вернул”, — высказал мнение ещё один пользователь, а другой, возможно, поделился собственным опытом, написав, что “суровые законы отрезвляют…”

“Белорусы самые справедливые, с великим понятием о жизни”, — подытожили в комментариях.

Что делать, если нашёл чужую банковскую карту?

“Самое главное, чего нельзя делать, – тратить с неё деньги”, — предупредили в МВД. “В зависимости от обстоятельств оплата покупок чужой картой может быть квалифицирована как кража или мошенничество. Это уголовно наказуемые преступления.”

Если вы нашли карту на улице, сообщите о находке в милицию. Если же в банкомате, — не пытайтесь завершить операцию за другого человека и извлечь его карту. Вместо этого наберите номер телефона, который указан над экраном банкомата или, опять же, позвоните в службу милиции “102”.

[info_b]Согласно УК РБ, подобные действия подпадают под ч.1 статьи №212 “Хищение путем модификации компьютерной информации”. Если украсть найденную банковскую карту, может грозить штраф или ограничение свободы до трёх лет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что В TikTok опубликовали видео, в котором показали “обратную сторону кофейни самообслуживания”. На ролике, снятом, по всей видимости, скрытыми камерами, попали две белоруски, которые решили воспользоваться ситуацией и кое-что украсть.

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