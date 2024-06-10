"Сумасшедшие, не иначе" — На одном из рынков Минска образовалась очередь из 100 человек. За чем?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.06.2024 13:32 , Обновлено: 10.06.2024

Одна из пользовательниц TikTok опубликовала видео со столичного Московского рынка. На кадрах хорошо видно, как к прилавкам выстроилась огромная очередь — около 100 человек. Притом интрига сохраняется до последнего: за чем стоят эти люди, неизвестно.

Спустя пару секунд выясняется, что это очередь за клубникой по 10-12 рублей за килограмм. Судя по ценникам, ягода приехала из Лунинца — это и собрало огромную толку. Удивляет то, что на других рынках клубнику продают по тем же ценам, а то и ниже… Или плоды из Брестской области какие-то уникальные?..

Пользователи в комментариях подобный ажиотаж не оценили. Некоторые писали, что всё дело в рекламе:

“Видела я эту очередь. Клубника ничем не отличается от другой, цена высокая. Говорят, что это подписчики какой-то блогерши. По мне, так бред столько стоять”.

“Не может быть. На рынке 58 точек с клубникой, но все стоят к одной”, — поделилась мнением ещё одна пользовательница соцсети. Другая добавила:

“Московский рынок, очередь из подписчиков Тик-Тока. Не первый год наблюдаю. Сумасшедшие, не иначе”.

“Только одна я, видя очередь, убегаю изо всех ног?” — задала риторический вопрос ещё одна белоруска.

“Судя по очереди, клубника с золотым опылением”, — в шутку прокомментировала другая пользовательница социальной сети.

“Беларусь — страна очередей. Видят — и становятся…” — словно подытожила ещё одна белоруска.

Ранее Telegraf.news писал, что столичный Комаровский рынок буквально ломится от изобилия: здесь клубника, малина, черешня, земляника, горы свежих лисичек и многочисленных овощей. К слову, цены на самую популярную ягоду потихоньку “падают”: так, на прилавках кое-где уже можно найти клубнику за 3,5 рубля. А сколько придётся заплатить за 0,5 литра земляники и килограмм свежих лисичек?

Клубника — 3,5 рубля. За сколько на Комаровском рынке продают черешню, землянику и лисички?