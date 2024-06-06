Клубника — 3,5 рубля. За сколько на Комаровском рынке продают черешню, землянику и лисички?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2024 19:22 , Обновлено: 06.06.2024

Столичный Комаровский рынок буквально ломится от изобилия: здесь клубника, малина, черешня, земляника, горы свежих лисичек и многочисленных овощей. К слову, цены на самую популярную ягоду потихоньку "падают": так, на прилавках кое-где уже можно найти клубнику за 3,5 рубля. А сколько придётся заплатить за 0,5 литра земляники и килограмм свежих лисичек?

Минимальная цена за клубнику на столичной “Комаровке” — 3,5 рубля. Правда, ягода маленькая, но утверждают, что сладкая. Средний ценник за килограмм июньской ягоды составляет около 5,50 белорусских рублей. Однако есть нюанс: такой прайс исключительно за ягоду отечественного производства. В отличие от садовой земляники (так на самом деле называется клубника), черешня на прилавках пока только импортная: от 13 рублей за килограмм, передало информагентство “БелТА”.

Кроме сезонных ягод, новинку на Комаровском рынке представляет зелёный горох, за килограмм которого придётся раскошелиться на 30 белорусских рублей. Лисички здесь тоже не редкость: в этом году они начали радовать грибников уже в июне, а потому многие от переизбытка решили подзаработать. Так, например, кило на рынке продают за 25 рублей.

Стакан (0,5 л) свежей малины на “Комаровке” стоит 15 рублей, жимолости — 12 рублей, земляники — 18 рублей. А вот любителей голубики, судя по всему, в этом году ждут плохие новости: из-за сильного града кусты в многих регионах “побило”, потому и цена наверняка будет высокой.

Ранее Telegraf.news писал, что в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома озвучили закупочные цены на первые ранние овощи в местных тепличных комплексах. Посмотрели, за сколько белорусские производители отгружают свежий урожай в начале июня и почём эти овощи оказываются на прилавках местных рынков и магазинов.

Огурцы – 80 коп., помидоры – 4,5 руб. В Брестском исполкоме озвучили закупочные цены на сезонные овощи. Почем на рынке?