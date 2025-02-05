Суд в Пинске за вождение без прав отправил белоруса в колонию спустя 5 лет после нарушения. Как так вышло?

Опубликовано: 05.02.2025 20:12 , Обновлено: 05.02.2025

В Пинске суд вынес приговор 37-летнему мужчине, которого спустя 5 лет после нарушения осуждили за повторное управление автомобилем без водительских прав.

Ранее, в марте 2019 года, суд Кобринского района уже привлекал его к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, рассказали в прокуратуре. Тогда мужчине назначили наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также лишили прав.

Однако, как выяснилось, уже в апреле 2019 года, спустя всего месяц после приговора, мужчина снова сел за руль автомобиля. В тот раз его задержали сотрудники правоохранительных органов, но во время предварительного следствия он покинул Беларусь. Задержать его удалось только в 2024 году, после возвращения на родину.

Суд Пинского района и города Пинска признал мужчину виновным по части 2 статьи 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно») и назначил ему 1 год и 3 месяца лишения свободы с лишением прав на 4 года.

С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, окончательный срок составил 1 год и 6 месяцев лишения свободы. Также мужчину лишили водительских прав на 5 лет и обязали выплатить штраф в размере 3320 рублей.

Брестский областной суд оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.

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