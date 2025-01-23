Гомельская ГАИ провела для курсантов автошкол показательный суд. За что и кому дали реальный срок?

Опубликовано: 23.01.2025 16:30 , Обновлено: 23.01.2025

В актовом зале УГАИ УВД Гомельского облисполкома прошло открытое выездное заседание суда по делу 25-летнего гомельчанина, неоднократно садившегося за руль без прав. На показательный суд собрали полный зал: курсантов автошкол, подростков, уже имевших проблемы с законом за нарушения ПДД, и даже учащихся средних специальных учебных заведений. Чем же был вызван такой интерес?

Как выяснилось, водительского удостоверения у обвиняемого никогда не было. Несмотря на это, он регулярно разъезжал по городу, пока, наконец, не попался сотрудникам ГАИ. Дважды его привлекали к административной ответственности за езду без прав, но, видимо, штрафы не подействовали.

Спустя несколько месяцев после очередного наказания, его снова задержали за рулём. На этот раз до суда дошло уже уголовное дело, итогом которого на этот раз стал «внушительный штраф». Но и это не помогло. Гомельчанин снова попался.

Против «рецидивиста» завели новое уголовное дело.

Суд Железнодорожного района Гомеля, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным по части 2 статьи 317-2 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и приговорил его к «3 месяцам лишения свободы», сообщили в пресс-службе гомельской милиции. Кроме того, горе-водителя на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

[info_b]Стоит отметить, что согласно статье 57 Уголовного кодекса Республики Беларусь, лишение свободы назначается на срок от шести месяцев (за исключением одного случая, который не имеет отношения к данному делу). Вероятно, в источнике имели в виду арест на три месяца. Этот вид наказания также предполагает «лишение свободы», но на иных условиях.[/info_b]

Как заверили в ГАИ, проведение подобных открытых судебных заседаний — действенная мера профилактики. Там выразили надежду, что наглядный пример бесправника заставит задуматься тех, кто ещё только учится в автошколе или уже успел «отличиться» на дороге.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что на двух перекрёстках в Могилёве установили до сих пор неизвестные секции светофоров, призванные повысить безопасность пешеходов. Что они означают?

В Могилёве появились пешеходные светофоры, которых нет в ПДД. Что значит белый сигнал?