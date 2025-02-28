Суд в Минске вынес приговор белорусу за убийство генпродюсера телеканала СТС

Опубликовано: 28.02.2025 16:17 , Обновлено: 28.02.2025

В Минске завершился суд над гражданином Беларуси, обвиняемым в жестоком убийстве британского телепродюсера Кристофера Риса, совершенном в Москве более 25 лет назад — в сентябре 1999 года.

В сентябре 1999 года российский «Первый канал» сообщил: тело Риса с многочисленными ножевыми ранениями следственная группа обнаружила в его квартире на Тверской улице в Москве. Тогда же московские следователи возбудили уголовное дело, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Как выяснилось в суде, обвиняемый (по данным агентства Sputnik, это уроженец Могилёва Дмитрий Терентюк) познакомился с генеральным продюсером российского телеканала СТС Рисом в ночном клубе, а затем пришёл к нему в гости. После совместного распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого Терентюк нанёс Рису не менее 81 удара различными предметами: стеклянной бутылкой и её осколком, ножами, вилкой, а также руками и ногами. От полученных травм Рис скончался на месте.

Преступление следователи раскрыли спустя более 20 лет благодаря современным методам экспертизы. Во время убийства Терентюк порезался и оставил на месте преступления следы крови. К моменту раскрытия убийства Терентюк уже отбывал 16-летний срок в Беларуси за убийство своей сожительницы, совершенное в 2009 году.

Дело рассматривал Минский городской суд. Часть заседаний, включая прения сторон, проходила в закрытом режиме по просьбе обвиняемого, ссылавшегося на наличие в материалах дела подробностей интимного характера.

Государственный обвинитель Михаил Ковалёв сообщил, что действия обвиняемого квалифицированы по пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Суд признал Терентюка виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мать обвиняемого, присутствовавшая на оглашении приговора, заявила СМИ, что не верит в виновность сына и намерена обжаловать решение суда.

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