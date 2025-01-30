Суд в Малорите запретил подростку тратить стипендию самостоятельно. А как можно?

Опубликовано: 30.01.2025 19:04 , Обновлено: 30.01.2025

Прокуратура Малоритского района добилась в суде ограничения дееспособности несовершеннолетнего учащегося Малоритского государственного аграрного колледжа. Теперь подросток не сможет самостоятельно распоряжаться своей стипендией и другими доходами.

Как установила прокурорская проверка, подросток, находящийся на государственном обеспечении и проживающий в общежитии, тратил получаемые денежные средства «нерационально», иногда — во вред своему здоровью.

По [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/o-nesovershennoletnikh-i-molodezhi/neratsionalno-raskho/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] прокуратуры, учащийся не отличался дисциплинированностью, «не умел самостоятельно распоряжаться деньгами» и тратил их на табачные изделия и спиртные напитки. При этом, он часто пропускал занятия и проводил много времени вне колледжа и общежития, неоднократно возвращался в общежитие в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники колледжа подтвердили, что стипендия учащегося тратилась в течение короткого времени после зачисления на банковскую карту, и вовсе не на товары первой необходимости.

Согласно статье 25 Гражданского кодекса суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами, если имеются «достаточные основания».

Суд признал, что в данном случае такие основания есть, и удовлетворил требование прокурора о лишении подростка права самостоятельно распоряжаться стипендией и другими доходами. Теперь все финансовые операции подросток будет совершать с согласия попечителя.

Решение суда вступило в законную силу.

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