Суд в Гомеле признал экстремистским логотип бренда, который продавался на популярных в Беларуси маркетплейсах

Опубликовано: 01.04.2025 13:04 , Обновлено: 01.04.2025

Суд Центрального района Гомеля признал экстремистским материалом изображение чёрного орла с распростёртыми крыльями, держащего в лапах круг в виде буквы «О». Это решение было принято по заявлению заместителя прокурора Гомельской области, сообщила служба информации областной прокуратуры.

Поводом для разбирательства стали сведения, поступившие в прокуратуру из правоохранительных органов, о реализации через маркетплейсы товаров с логотипом, который, по мнению ведомства, имеет сходство с нацистской символикой.

Было установлено, что на территории Беларуси через торговые площадки продавались товары английской торговой марки, зарегистрированной в Великобритании в 1976 году. Прокуратура указала, что логотип этого бренда (чёрный орёл, держащий круг с буквой «О» — сокращённое наименование марки) «имеет сходство с изображением „партийного орла“ Национал-социалистической рабочей партии Германии», который в Беларуси официально внесён в перечень нацистской символики. При этом отмечается, что орёл на логотипе держит круг, а не свастику, как в оригинальном нацистском символе.

Как выяснили журналисты Telegraf.news, речь идёт о бренде Boy London.

Тем не менее, прокуратура пришла к выводу, что, несмотря на отрицание компанией сходства, изображение бренда «подвергается критике со стороны отдельных национальных групп» и «способствует возникновению конфликтов». По мнению ведомства, нахождение продукции в свободном обороте «нивелировало у населения, в первую очередь у подрастающего поколения, нетерпимость к нацизму» и «способствовало искажению исторической памяти».

Гомельская областная комиссия по оценке символики и информационной продукции согласилась с прокуратурой, что в логотипе «усматриваются признаки проявления экстремизма».

На основании этого суд удовлетворил заявление прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу. Министерство информации, в свою очередь, включило данное изображение в республиканский список экстремистских материалов.

Прокуратура также выявила, что товары с этим логотипом (футболки, спортивные костюмы) были доступны для покупки на маркетплейсе Ozon. В адрес белорусского юридического лица компании («ОЗОН Маркет Бел») вынесли предписание об устранении нарушений. По информации прокуратуры, предписание исполнено — указанные товары исключены из продажи на платформе.

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