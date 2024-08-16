Суд в Бресте отменил решение о признании экстремистским одного из телеграм-каналов

Опубликовано: 16.08.2024 11:02 , Обновлено: 16.08.2024

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда о признании экстремистским телеграм-канала российского издания Daily Storm.

Об этом сказано в Республиканском списке экстремистских материалов.

Напомним, телеграм-канал Daily Storm внесли в реестр по решению суда Баранович в июне 2024 года. Причины попадания в список официально неизвестно. По данным источников, в телеграм-канале нашли репост за 2020 год из признанного экстремистским ресурса.

К слову, это уже не первое подобное решение.

Ранее Telegraf.news писал, что суд дистанционно признал белоруса виновным по 6 статьям Уголовного кодекса. В Генпрокуратуре сообщили, что этот белорус (имя не называется) вместе с четырьмя жителями Минска «подготовил акт терроризма с использованием взрывных устройств, которые были спрятаны в двух бытовых электрических плитах». А устройства эти, продолжили в ведомстве, попали в Беларусь почтовым отправлением из соседней страны.

«Спрятал взрывчатку в электрических плитах» — Суд дистанционно признал белоруса виновным по 6 статьям УК. За что дали 20 лет?