Суд отменил кредит, выданный банком белорусу. А так можно?

Опубликовано: 31.07.2024 13:31 , Обновлено: 31.07.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о необычном случае, который произошёл в Вороновском районе на Гродненщине. На личный приём к гособвинителю обратился местный житель, который пожаловался на то, что банк списывает у него деньги. Впоследствии оказалось, что кредит в 4400 рублей на паспорт двоюродного брата оформила сестра, которая собиралась купить дорогой смартфон.

Так, в мае 2020 года белорус оформил в «Белвнешэкономбанке» кредит на потребительские нужды в размере 4400 рублей. Однако из-за того, что мужчина его не выплачивал, спустя год нотариус обязал взыскать с него в пользу банка более 5600 рублей. Но с таким решением житель Вороновского района был не согласен.

Позже в Генпрокуратуре установили, что двоюродная сестра заявителя, зная об особенностях психического развития своего брата, который с детства является инвалидом третьей группы, взяла его паспорт и заключила кредитный договор на покупку мобильного телефона за 4400 рублей. По информации ведомства, женщина убедила брата, что платить она будет самостоятельно. Однако по прошествии времени переводы на счёт банка не поступали, а смартфон она и вовсе продала. Вырученные деньги потратила на собственные нужны.

Поскольку мужчина не знал об истинных целях своей сестры, прокурор Вороновского района обратился в суд с иском о расторжении кредитного договора и исполнительной надписи нотариуса. В результате суд удовлетворил требования гособвинителя и кредит признали недействительным.

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