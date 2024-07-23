Милиция возбудила уголовное дело на белоруса, который пожалел машину для жены. Это как?

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Опубликовано: 23.07.2024 12:20 , Обновлено: 23.07.2024

В Следственном комитете Беларуси рассказали о необычной ситуации, которая произошла в Черикове. Местная жительница позвонила в милицию из-за того, что кто-то выкрутил болты из колёс семейного автомобиля. Несмотря на то, что девушка обнаружила это только во время движения, последствий удалось избежать. Спустя время милиционеры выяснили, что это сделал её собственный муж. В отношении него возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в местный РОВД поступило сообщение от 27-летней жительницы Черикова, которая рассказала, что в её легковом автомобиле Volkswagen неизвестный отвинтил крепёжные болты на двух колёсах. Водитель заподозрила неладное во время движения, когда услышала нехарактерное биение. Остановив машину, она увидела, что на одном из колёс не хватает болта. Медленно и осторожно доехав домой, девушка обнаружила отсутствие ещё нескольких штук.

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В результате выяснилось, что на столь неожиданный шаг пошёл муж, с которым они находились в процессе развода. Мужчине принципиально не нравилось, что его жена ездит на семейном авто, а он — нет. Супруги совместно приобрели машину, но права были только у женщины. Несмотря на отсутствие водительского удостоверения, он всё равно садился за руль, за что неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и уголовной.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении 31-летнего жителя Черикова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК РБ (умышленное приведение в негодность транспортного средства, которое могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия). Если его признают виновным, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news писал, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилёва обратился представитель одного из местных банков. По его словам, неизвестный пришёл обменять валюту, но кассир по ошибке выдала больше, чем нужно. Так или иначе, мужчина всё пересчитал и… молча ушёл. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Милиция возбудила уголовное дело на жителя Могилёва за ошибку кассира в банке